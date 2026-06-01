Запрет ФИА на лазейку со степенью сжатия мотора «Мерседеса» вступит в силу в Монако

Международная автомобильная федерация (ФИА) официально ввела в действие изменения в технический регламент Формулы-1, закрыв лазейку, которую, как сообщалось, использовала Mercedes HPP при разработке нового силового агрегата. Об этом сообщает издание RacingNews365.

По информации СМИ, в межсезонье подразделение «Мерседеса» смогло добиться степени сжатия двигателя 18:1 при допустимом лимите 16:1. Особенность прежней формулировки правил заключалась в том, что измерение проводилось только при температуре окружающей среды на пит-лейне, что оставляло возможность увеличивать показатель уже во время работы мотора на трассе.

После недовольства со стороны других производителей двигателей ФИА решила изменить регламент. С 1 июня степень сжатия будет проверяться при температуре двигателя 130ºC. Считается, что «Мерседес» использовал тепловое расширение металлов в конструкции мотора для достижения более высокого значения в рабочих условиях.

Первоначально закрытие лазейки планировалось после Гран-при Венгрии — с 1 августа, однако сроки были перенесены на начало европейской части сезона. Таким образом, Гран-при Монако станет первой гонкой, проходящей по обновлённым правилам.

На старте сезона-2026 «Мерседес» выиграл все пять прошедших Гран-при и лидирует в Кубке конструкторов, опережая «Феррари» на 72 очка.

