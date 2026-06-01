Нико Росберг: М. Шумахер за три года ни разу не произнёс моё имя, меня не существовало

Бывший пилот Формулы-1 Нико Росберг, выступавший напарником Михаэля Шумахера в «Мерседесе», заявил, что семикратный чемпион мира за три года совместной работы ни разу не произнёс его имени. По словам Нико, таким образом немец вёл психологическую игру, отказывая ему в уважении.

— Но помни: этот парень был как бог. Он заходил в комнату — и инженеры переставали работать. Все просто замирали с открытыми ртами. Михаэль Шумахер. Это буквально был бог. Величайший гонщик, которого мы когда-либо видели.

— Он хоть когда-нибудь пытался тебя поддержать? Положить руку на плечо или что-то такое?

— Нет, нет, нет. За три года, что мы были напарниками, он ни разу не произнёс моё имя. Ни разу. Три года сидели напротив друг друга на инженерных брифингах — а меня будто не существовало.

— И как он к тебе обращался?

— Никак. Меня просто не существовало. Потому что назвать меня по имени значило бы проявить уважение. А так — «вот этот маленький парень рядом, мы даже не знаем, как его зовут». Это была его психологическая игра. Он ни разу не спросил: «Что там сделал Нико?» Ни единого раза.

— Как ты защищал себя в такой ситуации?

— Я потом учился этому со своим психологом. Он сказал: если чувствуешь, что к тебе относятся неправильно, нужно спокойно, но твёрдо сказать человеку: «Это причиняет мне сильный дискомфорт. Я считаю, что это несправедливо. Пожалуйста, относитесь ко мне должным образом».

И один из примеров — нынешний руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз. Тогда он был нашим гениальным стратегом, но и он тоже был буквально поглощён присутствием этого «бога» в комнате, когда Михаэль пришёл в «Мерседес». Помню одну из первых гонок. Маленький закрытый круг перед стартом, напряжённый момент, обсуждение стратегии — а за это отвечал именно Джеймс. Для него это был колоссальный стресс: сидеть напротив Михаэля Шумахера и объяснять ему план гонки.

А потом очередь доходила до моей стратегии — и в 90% случаев он рассказывал о моей стратегии… Михаэлю. Будто меня вообще не было в комнате. Как будто я просто воздух. Он объяснял мой план, но всё внимание было направлено на Михаэля. И Джеймс даже не осознавал этого — просто когда в комнате сидит «бог», ты полностью оказываешься под его влиянием. Но для меня это было очень болезненно, — рассказал Нико в подкасте High Performance.