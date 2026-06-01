Хэмилтон похвалил электромобиль «Феррари» Luce после критики от экс-главы компании

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон восторженно отозвался о первом электромобиле итальянского производителя — модели Luce, отметив потрясающую подачу мощности и низкий центр тяжести. Это произошло после того, как бывший председатель Ferrari Лука ди Монтедземоло раскритиковал новинку и попросил убрать с неё логотип с прыгающим жеребцом.

Хэмилтон, который вместе с напарником по команде в Формуле-1 Шарлем Леклером снял чехол с Luce на презентации и прокатился на электромобиле, отозвался о нём гораздо более позитивно.

«Что касается внимания к деталям — сразу чувствуется, что это настоящая «Феррари». Подача мощности потрясающая, ты всё время чувствуешь себя центрированно, даже когда проходишь повороты. Наверное, поэтому я был таким расслабленным! И мне понравился этот электрический звук.

То, как машина, проезжая по поребрикам, продолжает оставаться прижатой к земле, — вот это для меня лучшая часть технологии. И то, что ты точно знаешь, когда нужно переключаться. Мне кажется, это довольно уникально. Центр тяжести очень низкий, и это здорово. Большинство машин сильно кренятся, а эта — нет», — приводит слова Хэмилтона издание PlanetF1.

Также семикратный чемпион мира высоко оценил стеклянный рычаг переключения передач. Поставки Ferrari Luce клиентам начнутся в четвёртом квартале 2026 года. Стоимость электромобиля составит $ 640 000.

Новости. Авто
