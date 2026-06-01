«Часть моей личной истории». Леклер показал специальный комбинезон для Гран-при Монако

Пилот «Феррари» Шарль Леклер представил специальный гоночный комбинезон, в котором выступит на домашнем Гран-при Монако.

«Гонка дома — это нечто совершенно особенное. Я смотрю на улицы, по которым с детства ездил на автобусе, и в Монако есть какая-то особая магия. На трассе, в каком бы повороте я ни находился, у меня сразу всплывает история из детства или воспоминание о том, как я начинал гоняться. Вокруг всей трассы часть моей личной истории, и именно поэтому это место значит для меня так много», — сказал Шарль в видео.

Фото: Scuderia Ferrari

Леклер является уроженцем Монако. На его счету одна победа на домашней трассе — в 2024 году.