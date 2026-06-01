Тост — о Ньюи: если здоровье позволит, он создаст конкурентоспособный болид к 2027 году

Бывший руководитель «Торо Россо» Франц Тост заявил, что если здоровье позволит Эдриану Ньюи, то британский гений спроектирует для «Астон Мартин» конкурентоспособную машину к сезону-2027.

«Эдриан Ньюи присоединился к «Астон Мартин» очень поздно. По-моему, он приступил к работе не раньше апреля прошлого года, а для проекта такого масштаба это не идеально. Ещё предстоит многое доработать, но, если здоровье ему позволит, он сумеет разработать конкурентоспособную машину к 2027 году. Я в этом уверен», — сказал Тост в видео для YouTube-канала 15 Love — der Business Podcast.

Сколько стоит собрать гоночную машину: