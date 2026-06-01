Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Росберг — о Хэмилтоне: его прошлый год по шкале удовольствия был на один балл из десяти

Росберг — о Хэмилтоне: его прошлый год по шкале удовольствия был на один балл из десяти
Комментарии

Чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг заявил, что прошлый сезон британского пилота Льюиса Хэмилтона, по его оценке, был крайне тяжёлым, несмотря на многомиллионный контракт с «Феррари».

«Как человек ты всё равно живёшь в своём маленьком пузыре, и у каждого есть свои трудности. Даже если ты зарабатываешь $ 50 млн в год — как сейчас лучшие пилоты, — эти проблемы всё равно кажутся абсолютно реальными в моменте.

Даже возьмём Льюиса. Да, он получает огромные деньги в «Феррари», но, если спросить его, насколько ужасным был прошлый год по шкале от одного до десяти, он, наверное, ответит — на все десять.

Новая команда, давление, вся Италия постепенно начинает отворачиваться от него, потому что нет результата. Молодой напарник его обыгрывает. И неважно, что Льюис зарабатывает гораздо больше, — это всё равно ужасная ситуация для любого спортсмена.

Так что, не говоря с ним лично — я не знаю наверняка, — но со стороны кажется, что это был очень тяжёлый период, в котором почти не было удовольствия. Если оценивать уровень удовольствия, то это, наверное, был бы один балл из десяти», — заявил Росберг в подкасте High Performance.

Из этого же подкаста:
Нико Росберг: М. Шумахер за три года ни разу не произнёс моё имя, меня не существовало
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android