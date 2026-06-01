Шарль Леклер оценил дизайн и физические кнопки в салоне Ferrari Luce

Пилот «Феррари» Шарль Леклер после презентации первого электромобиля итальянского производителя — модели Luce — отметил футуристичный дизайн и возвращение физических кнопок в салоне.

«Дизайн радикально отличается от всего, что мы видели в прошлом, но я думаю, что он очень футуристичный. Для «Феррари» свойственно смотреть в будущее и внедрять инновации.

Мне нравится, что снова появилось больше физических кнопок, так что можно действительно водить машину, смотреть на дорогу и чувствовать, что делаешь», — приводит слова Леклера издание PlanetF1.

Монегаск также отметил, что в салоне очень тихо, а при включении «спортивного режима» появляется звук, напоминающий атмосферный двигатель «Феррари». Шарлю также понравился прямоугольный ключ, который вставляется слева от рычага переключения передач. По словам пилота, технологии автомобиля показались ему «естественными».