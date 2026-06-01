Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Шарль Леклер оценил дизайн и физические кнопки в салоне Ferrari Luce

Шарль Леклер оценил дизайн и физические кнопки в салоне Ferrari Luce
Комментарии

Пилот «Феррари» Шарль Леклер после презентации первого электромобиля итальянского производителя — модели Luce — отметил футуристичный дизайн и возвращение физических кнопок в салоне.

«Дизайн радикально отличается от всего, что мы видели в прошлом, но я думаю, что он очень футуристичный. Для «Феррари» свойственно смотреть в будущее и внедрять инновации.

Мне нравится, что снова появилось больше физических кнопок, так что можно действительно водить машину, смотреть на дорогу и чувствовать, что делаешь», — приводит слова Леклера издание PlanetF1.

Монегаск также отметил, что в салоне очень тихо, а при включении «спортивного режима» появляется звук, напоминающий атмосферный двигатель «Феррари». Шарлю также понравился прямоугольный ключ, который вставляется слева от рычага переключения передач. По словам пилота, технологии автомобиля показались ему «естественными».

Материалы по теме
Хэмилтон похвалил электромобиль «Феррари» Luce после критики от экс-главы компании
Материалы по теме
Всё о первом электрокаре «Феррари». Откуда такой дизайн и что интересного внутри?
Фото
Всё о первом электрокаре «Феррари». Откуда такой дизайн и что интересного внутри?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android