AutoRacer: ФИА и команды обсуждают снижение прижимной силы болидов к 2027 году

Международная автомобильная федерация (ФИА) начала обсуждать с командами Формулы-1 возможные изменения регламента на 2027 год, поскольку развитие новых машин идёт значительно быстрее первоначальных прогнозов.

Когда федерация разрабатывала правила для нового поколения болидов, предполагалось, что машины 2026 года будут примерно на три секунды медленнее нынешних. Однако уже по ходу первых этапов сезона инженеры сумели заметно сократить это отставание, а темпы прогресса оказались выше ожидаемых.

На этом фоне ФИА рассматривает варианты ограничения дальнейшего роста производительности. В числе обсуждаемых мер — уменьшение общей прижимной силы машин. По данным AutoRacer, федерация уже тестирует различные концепции упрощённой аэродинамики: меньшие крылья, сокращённое число аэродинамических элементов, а также более простые днище и диффузор.

Основная цель — не допустить слишком резкого роста скоростей и сохранить приемлемый уровень безопасности. В ФИА считают, что нынешние тенденции могут привести к тому, что команды слишком быстро выйдут на уровень эффективности, который изначально не закладывался в концепцию новых правил.

Особое внимание в паддоке сейчас приковано к развитию задней части болидов. Издание ссылается на внутренние источники, которые утверждают, что «Феррари» удалось добиться серьёзного прогресса благодаря системе FTM (прямоугольный дополнительный элемент, напоминающий небольшое крыло, которое добавлено к задней части машины позади вывода выхлопной системы), которая позволяет использовать потоки горячих выхлопных газов для создания дополнительной прижимной силы практически без увеличения сопротивления воздуху.

После появления обновлённой версии этой концепции в Майами другие команды также начали активно внедрять похожие решения. В ФИА опасаются, что к 2027 году подобные системы могут стать слишком эффективными, поэтому уже рассматривают возможность ограничить такие разработки отдельными пунктами регламента.