В «Мерседесе» нашли секрет успеха Льюиса Хэмилтона на Гран-при Канады

Инженеры «Мерседеса» выяснили, что успех пилота «Феррари» Льюиса Хэмилтона на Гран-при Канады объясняется его умением прогревать шины.

Как сообщает Auto Motor und Sport, немецкая команда намеренно сконструировала колёсные диски так, чтобы они использовали «отработанное тепло» от тормозов для прогрева шин. В холодную погоду (температура воздуха в Канаде во время гонки составляла около 11ºC) этого оказалось достаточно, чтобы войти в рабочий диапазон.

«Для нас этого было достаточно, чтобы ввести шины в рабочий диапазон, даже если мы работали на нижней его границе. Однако у Льюиса Хэмилтона температура была чуть выше. Это ясно проявилось в том, что он был более конкурентоспособен на шинах средней жёсткости, чем на мягких», — приводит слова инженеров «Мерседеса» источник.

На 62-м круге Хэмилтон обогнал Макса Ферстаппена именно на шинах «медиум», которые сложнее прогреть, и финишировал вторым. Его напарник Шарль Леклер отстал от британца более чем на 30 секунд.