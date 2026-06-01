Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В «Мерседесе» нашли секрет успеха Льюиса Хэмилтона на Гран-при Канады

В «Мерседесе» нашли секрет успеха Льюиса Хэмилтона на Гран-при Канады
Комментарии

Инженеры «Мерседеса» выяснили, что успех пилота «Феррари» Льюиса Хэмилтона на Гран-при Канады объясняется его умением прогревать шины.

Как сообщает Auto Motor und Sport, немецкая команда намеренно сконструировала колёсные диски так, чтобы они использовали «отработанное тепло» от тормозов для прогрева шин. В холодную погоду (температура воздуха в Канаде во время гонки составляла около 11ºC) этого оказалось достаточно, чтобы войти в рабочий диапазон.

«Для нас этого было достаточно, чтобы ввести шины в рабочий диапазон, даже если мы работали на нижней его границе. Однако у Льюиса Хэмилтона температура была чуть выше. Это ясно проявилось в том, что он был более конкурентоспособен на шинах средней жёсткости, чем на мягких», — приводит слова инженеров «Мерседеса» источник.

На 62-м круге Хэмилтон обогнал Макса Ферстаппена именно на шинах «медиум», которые сложнее прогреть, и финишировал вторым. Его напарник Шарль Леклер отстал от британца более чем на 30 секунд.

Сейчас читают:
Блог Петрова: Хэмилтон странно не защищается, Ферстаппен правда может уйти
Эксклюзив
Блог Петрова: Хэмилтон странно не защищается, Ферстаппен правда может уйти
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android