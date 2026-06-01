Третий этап чемпионата RDS Open пройдёт в Казани 6-7 июня

6 и 7 июня на автодроме KazanRing Canyon в Казани пройдёт третий этап Открытого чемпионата РДС (RDS Open).

Лидером личного зачёта является Владимир Афанасьев из Tamashi Racing. Пилот уверенно начал сезон, одержав победу в первом этапе в Рязани, а затем закрепил лидерство бронзой в Москве. На счету петербуржца 415 очков.

Вторую строчку занимает Владислав Ерофеев (STAR PЁR STARS AIMOL) с 353 баллами. Третий — Анатолий Щербак, который выиграл квалификацию первого этапа. В числе претендентов на подиум также победитель второго этапа в Москве Сергей Давидадзе, а также Валерий Богочаров и Сергей Корнеев.

В командном зачёте перед третьим этапом лидирует Tamashi Racing с 538 очками. STAR PЁR STARS AIMOL уступает 18 баллов (520 очков).

Фото: Пресс-служба РДС

В сезоне-2026 заезды участников оценивают Андрей Астапов (пилот RDS GP), Тимофей Добровольский (победитель RDS Open NXT в сезоне-2025, пилот Гран-при РДС) и Михаил Давидянц (участник RDS GP, судья первого дивизиона в сезоне-2025).

