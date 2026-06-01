Команда «КАМАЗ-мастер» стала победителем ралли «Такла-Макан»-2026 в Китае

Команда «КАМАЗ-мастер» одержала победу на международном ралли «Такла-Макан»-2026 в Китае, которое стало для неё первым крупным международным стартом за последние четыре года. Экипаж Богдана Каримова занял первое место, Алмаз Ахмедов финишировал вторым, а третьим призёром стал экипаж Юрия Наймана из URAL MOTORSPORT.

В понедельник, 1 июня, экипажи вышли на старт заключительного, 13-го спецучастка ралли «Такла-Макан»-2026 в Китае. Маршрут протяжённостью 159 км в районе Большого каньона Вэньсу проходил по руслу реки, повреждённому наводнениями и оползнями, с огромными валунами и оврагами с водой.

Экипажи «КАМАЗ-мастер» Богдана Каримова и Алмаза Ахмедова завершили финальный спецучасток без остановок и происшествий. По итогам гонки экипаж №501 в составе Богдана Каримова, Дмитрия Никитина и Ильгиза Ахметзянова поднялся на высшую ступень пьедестала. Экипаж №502 в составе Алмаза Ахмедова, Ивана Малькова и Антона Шибалова завершил гонку на втором месте. Третьим призёром стал экипаж Юрия Наймана из команды URAL MOTORSPORT.

«Поздравляю всю команду с успешным завершением гонки! Все поставленные задачи мы выполнили на максимум. Суровый климат и пески, бездорожье — техника и экипажи выдержали эти сложные гоночные условия и доехали до финиша. Ребята продемонстрировали отличный результат, подтвердили правильность нашего решения по составу экипажей. Мы победили на ралли «Такла-Макан» и подтвердили, что грузовики КАМАЗ остаются самыми надёжными и быстрыми в мире», — приводит слова руководителя «КАМАЗ-мастер» Эдуарда Николаева пресс-служба команды.

Пилот Богдан Каримов поблагодарил руководство команды за доверие молодым экипажам. По его словам, за все дни у экипажа не возникло серьёзных технических проблем, они проехали гонку ровно и стабильно. Алмаз Ахмедов назвал приобретённый опыт колоссальным, но отметил, что мог показать лучший результат, если бы не технические трудности на спецучастках.

Гонка стартовала 16 мая в Урумчи. За две недели участники преодолели почти 3500 скоростных километров. До финиша добрались только две трети стартовавших экипажей.