Формула-2 и Формула-3 обновили логотипы для связи с Ф-1

Международная автомобильная федерация (ФИА) и руководство Формулы-2 и Формулы-3 представили новые логотипы младших серий, призванные укрепить визуальную связь с «Королевскими гонками». Ф-2 сохранила синюю цветовую гамму, а Ф-3 сменила серо-красную на оранжевую.

«Я с большим удовольствием представляю наши новые логотипы Ф-2 и Ф-3, разработанные в тесном сотрудничестве с Формулой-1 и ФИА. Наша цель заключалась в том, чтобы визуально лучше передать путь к Формуле-1 через пирамиду элитного автоспорта. Синий всегда был цветом Ф-2 и хорошо узнаваем болельщиками, а для Ф-3 мы воспользовались возможностью добавить в логотип совершенно новый, яркий и динамичный оранжевый цвет, который, как мы верим, понравится болельщикам», — приводит слова генерального директора младших формул Бруно Мишеля пресс-служба Формулы-2.

Новый брендинг будет внедрён на всех цифровых каналах, в трансляционной графике, на трассовых указателях и рекламных материалах. Ф-2 существует в нынешнем виде с 2017 года, когда она была переименована из GP2, а Формула-3 появилась двумя годами позже, в 2019-м.