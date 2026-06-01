Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Формула-2 и Формула-3 обновили логотипы для связи с Ф-1

Формула-2 и Формула-3 обновили логотипы для связи с Ф-1
Комментарии

Международная автомобильная федерация (ФИА) и руководство Формулы-2 и Формулы-3 представили новые логотипы младших серий, призванные укрепить визуальную связь с «Королевскими гонками». Ф-2 сохранила синюю цветовую гамму, а Ф-3 сменила серо-красную на оранжевую.

«Я с большим удовольствием представляю наши новые логотипы Ф-2 и Ф-3, разработанные в тесном сотрудничестве с Формулой-1 и ФИА. Наша цель заключалась в том, чтобы визуально лучше передать путь к Формуле-1 через пирамиду элитного автоспорта. Синий всегда был цветом Ф-2 и хорошо узнаваем болельщиками, а для Ф-3 мы воспользовались возможностью добавить в логотип совершенно новый, яркий и динамичный оранжевый цвет, который, как мы верим, понравится болельщикам», — приводит слова генерального директора младших формул Бруно Мишеля пресс-служба Формулы-2.

Новый брендинг будет внедрён на всех цифровых каналах, в трансляционной графике, на трассовых указателях и рекламных материалах. Ф-2 существует в нынешнем виде с 2017 года, когда она была переименована из GP2, а Формула-3 появилась двумя годами позже, в 2019-м.

Материалы по теме
Официально
Формула-2 ведёт переговоры о постоянном этапе серии в Канаде
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android