«Пришлось искать ведро». Росберг — о психологическом давлении от М. Шумахера в «Мерседесе»

Бывший пилот Формулы-1 Нико Росберг, выступавший напарником Михаэля Шумахера в «Мерседесе», рассказал, как семикратный чемпион мира психологически давил на него.

«Михаэль был настоящим ментальным воином. Этот человек буквально жил тем, чтобы психологически уничтожить своего напарника. Просыпался с этим — для него это было абсолютно естественно. Ему не нужно было заставлять себя давить на тебя морально — это был его образ жизни, его конкурентная натура. И всё это происходило максимально непринуждённо, будто между делом.

Каждый день находилось что-то новое. Например, приезжаем на трассу: есть 20 парковочных мест — по одному для каждого гонщика. Остальные сотрудники паркуются где-то за километр. И вот Михаэль ставит свою машину так, чтобы двумя колёсами чуть заехать на моё место. Настолько, что я уже физически не могу нормально припарковаться, иначе поцарапаю машины.

А это сразу стресс, потому что ты опаздываешь на инженерный брифинг. Гонщики всегда приезжают буквально за минуту до начала, и нет ничего хуже, чем войти с опозданием, когда вся команда ждёт — даже сотрудники с базы подключены онлайн. И все сидят: «Извините, ждём, пока Нико придёт». Ужасное чувство.

Или квалификация в Монако. В гараже был всего один туалет. А последнее, что делает пилот перед тем, как сесть в машину, — идёт в туалет. И вот Михаэль запирается внутри. Смотрит на часы. Время идёт, и он прекрасно понимает, насколько ужасно садиться в болид уже на нервах.

Я стучу в дверь: «Выходи, выходи, пожалуйста, мне нужно зайти!» Но никто не отвечает. А до выезда остаётся три минуты… две минуты… В итоге мне пришлось искать ведро в глубине боксов. Стою там среди механиков, которые работают вокруг, и справляю нужду в ведро — весь трясусь от стресса. И так было постоянно. Он этим наслаждался», — рассказал Росберг в подкасте High Performance.