Бриаторе — о Ferrari Luce: китайцы её не скопируют

Советник «Альпин» Флавио Бриаторе в шутку прокомментировал презентацию первого электромобиля Ferrari Luce, вызвавшую негативную реакцию со стороны экс-главы компании Луки ди Монтедземоло.

«Все меня спрашивают о новой «Феррари»… У неё есть одно большое преимущество: китайцы её не скопируют», — приводит слова Бриаторе издание PlanetF1.

Акции «Феррари» на Миланской фондовой бирже упали более чем на 8%, а в Нью-Йорке — более чем на 5% на следующий день после презентации Luce. Ди Монтедземоло, в свою очередь, заявил, что «мы рискуем разрушить легенду», и выразил надежду, что с машины уберут логотип прыгающего жеребца.