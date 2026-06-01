«Мы всё ещё хотим участвовать в борьбе за чемпионат». Стелла — о сезоне «Макларена»

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла заявил, что команда по-прежнему рассчитывает побороться за чемпионский титул, несмотря на непростое начало сезона.

«Есть обнадёживающие признаки как с точки зрения развития машины, так и в том, насколько хорошо мы учимся использовать потенциал силовой установки.

Очевидно, сейчас мы выступаем хуже, чем рассчитывали, когда ставили перед собой цель бороться за чемпионство. Но при этом мы стараемся видеть и положительные моменты. Позади всего пять гонок из как минимум 22, и мы посмотрим, удастся ли нам отыграться уже на первом из этапов на Востоке.

Мы не слишком много думаем о том, что уже произошло. Мы просто стараемся каждый день извлекать уроки, чтобы к следующей гонке быть максимально подготовленными. И мы определённо считаем, что борьба за чемпионат ещё не закончена.

Мы хотим участвовать в этой борьбе и хотим, чтобы судьба титула решилась в Абу-Даби. Думаю, именно такая решимость сейчас есть у «Макларена». И мы хотим сделать всё возможное, чтобы это произошло», — приводит слова Стеллы издание GPBlog.

