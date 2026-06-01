«Макларен» представил специальную ливрею к 1000-му Гран-при команды

Британская команда «Макларен» представила специальную ливрею, посвящённую 1000-му Гран-при Формулы-1 в своей истории. В юбилейной раскраске болиды выступят на этапах Формулы-1 в Монако и Барселоне.

Новая версия MCL40 получила металлический оттенок фирменного цвета «папайя» в сочетании с антрацитовым цветом. В дизайне также использованы многочисленные отсылки к истории британской команды, включая первый Гран-при, чемпионские титулы, победы, Тройную корону и рекорд по скорости проведения пит-стопа.

Фото: Пресс-служба «Макларена»

Символом юбилейной ливреи стал девиз команды McLaren Never Quits («Макларен никогда не сдаётся»). 4 июня команда также проведёт специальное мероприятие на стартовой решётке трассы в Монако. Рядом с юбилейным MCL40 будет выставлен первый болид команды M2B.

Фото: Пресс-служба «Макларена»

«Выйти на старт 1000-го Гран-при для «Макларена» именно в Монако — идеальная возможность отметить нашу богатую историю в автоспорте. Мы всего лишь вторая команда, достигшая этой невероятной отметки, поэтому лучшего момента, чтобы оглянуться на наше прошлое, настоящее и будущее, просто не придумать.

На протяжении всей своей истории эта команда всегда демонстрировала характер и решимость — как в периоды успехов, так и в сложные времена. «Макларен» никогда не сдаётся, и эта ливрея, а также мероприятие в четверг станут особенным способом отметить путь, который мы прошли»,— приводит слова генерального директора Зака Брауна пресс-служба команды.