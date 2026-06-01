Ферстаппен — о болиде RB22 на Гран-при Монако: думаю, мне придётся заказать новую спину

Четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен оценил перспективы «Ред Булл» на предстоящем Гран-при Монако, рассказав о проблемах болида команды RB22 с прохождением неровностей.

«На любых трассах с неровностями нам приходится тяжело. Это связано с нынешней философией нашей машины и с тем, как приходится настраивать её, чтобы справляться с неровностями, не теряя при этом слишком много прижимной силы.

Пока мы ещё не нашли оптимальное решение. В Майами ситуация была немного лучше, но там трасса не такая неровная. Поэтому нам было проще подобрать правильные настройки. Если бы мы точно знали, в чём причина… У меня есть некоторые предположения, и именно над этим мы сейчас собираемся работать

Как будет в Монако? О да, это будет замечательно. Думаю, мне придётся заказать новую спину!» — приводит слова Ферстаппена издание Motorsport.

