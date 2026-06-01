Бинотто — о будущем Хюлькенберга: у Нико впереди ещё несколько сезонов

Руководитель проекта «Ауди» Маттиа Бинотто заявил, что не сомневается в будущем пилота команды Нико Хюлькенберга и не считает, что немецкий гонщик близок к завершению карьеры.

«Говорить о пилотах проще всего, а я очень доволен теми гонщиками, которые у нас есть. Один из них обладает огромным опытом, а второй находится в самом начале карьеры.

С Нико очень легко работать. Он всегда честен, открыт и приятен в общении. В нём нет никакой политики, и в конечном итоге он просто любит гоняться. Он очень стабилен, обладает большим опытом и знает, как выжать максимум из машины.

Нико 38 лет, но я не думаю, что он задумывается об уходе из спорта, даже несмотря на то, что старт нашего проекта оказался сложнее, чем мы ожидали. Да, возраст играет свою роль, потому что это физически очень требовательный спорт, однако опыт тоже имеет огромное значение. Фернандо Алонсо — отличный тому пример.

У Нико впереди ещё несколько сезонов. Он может дождаться того момента, когда мы наберём силу и приблизимся к нашей цели на 2030 год», — приводит слова Бинотто издание NextGen-Auto.