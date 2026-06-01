«До сих пор не могу в это поверить». Попов — о первой победе во ФРЕКе

Российский гонщик Максимилиан Попов поделился эмоциями после первой победы в карьере в Формуле Регионального чемпионата Европы (ФРЕК), которую он одержал на этапе в Бельгии.

«Отличный уикенд в Спа. Но всё же первый гоночный день в целом выдался довольно неудачным. Я неплохо квалифицировался: шестым в группе и 11-м — в абсолюте. В итоге я должен был стартовать 11-м и вторым в субботу, но реверсивную гонку отменили. А в той, где я стартовал 11-м, я финишировал 10-м. По дождю у нас, по сути, было лишь два боевых круга, и сделать что-то большее было невозможно. К тому же потом штраф отбросил нас на 18-е место.

Второй день принёс победу! У меня просто нет слов, я до сих пор не могу в это поверить.

Мы добились успеха, преодолев все трудности, с которыми сталкиваемся вместе с командой. Несмотря на все проблемы, которые у нас были на прошлом этапе, мы смогли завоевать поул-позицию и выиграть гонку. Это просто невероятно, я очень рад и благодарен всем, кто в меня верит и поддерживает — команде, семье, тренеру и всем близким людям, которые у меня есть», — приводит слова Попова пресс-служба РАФ.

