Главная Авто Новости

«Может быть, мотор сломается у Антонелли». Патрезе призвал Расселла не опускать руки

«Может быть, мотор сломается у Антонелли». Патрезе призвал Расселла не опускать руки
Бывший гонщик Формулы-1 Риккардо Патрезе считает, что пилот «Мерседеса» Джордж Расселл не должен сдаваться после впечатляющего старта сезона в исполнении напарника Андреа Кими Антонелли.

«Я уверен, что для Джорджа стало сюрпризом то, насколько хорошо Кими начал сезон, выиграв четыре гонки подряд. Не знаю, как он справляется с этой ситуацией психологически. Она явно застала его врасплох.

Я понимаю его разочарование, но нельзя опускать руки после столь небольшого количества гонок. Кто знает, может быть, уже на следующем этапе мотор сломается у Антонелли», — приводит слова Патрезе издание FormulaPassion.

В нынешнем сезоне Антонелли выиграл четыре гонки подряд, в том числе и Гран-при Канады, и лидирует в личном зачёте. Расселл не смог закончить этап в Монреале и давал прессе пессимистичные комментарии.

