Главная Авто Новости

Палмер объяснил, почему ждёт сильного выступления Хэмилтона в Монако

Бывший пилот Формулы-1 Джолион Палмер считает, что пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон может стать одним из главных претендентов на высокий результат на Гран-при Монако.

«Если посмотреть на разбивку по секторам в Канаде, можно получить представление о том, кто будет силён в Монако, особенно если обратить внимание на первый сектор. В некоторой степени это касается и второго сектора.

В спринт-квалификации Льюис был быстрейшим из всех в первом секторе. В основной квалификации он шёл практически вровень с Кими вплоть до третьего сектора. Отсюда и появляются такие выводы. Для них есть основания.

«Мерседес» был очень быстр в третьем секторе. Кими оказался на полторы десятых быстрее всех остальных, а Джордж показал второе время. У них лучшая максимальная скорость на прямых, но в Монако это не даёт большого преимущества. Именно поэтому «Феррари» нужно воспринимать очень серьёзно», — сказал Палмер в подкасте F1 Nation.

