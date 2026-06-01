Патрезе назвал общую черту Антонелли, Сенны, Шумахера и Ферстаппена

Патрезе назвал общую черту Антонелли, Сенны, Шумахера и Ферстаппена
Бывший гонщик Формулы-1 Риккардо Патрезе считает, что пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли уже начинает демонстрировать ту уверенность в себе, которая была характерна для чемпионов в автоспорте.

«Он больше не стесняется, а иногда даже бывает высокомерным. Но таким и нужно быть. Таким является [Макс] Ферстаппен. Такими в прошлом были [Михаэль] Шумахер и [Айртон] Сенна.

Я знал, что он способен выйти на этот уровень, но, вероятно, никто не ожидал, что он выиграет четыре Гран-при подряд. И он становится всё сильнее и сильнее», — приводит слова Патрезе издание FormulaPassion.

В нынешнем сезоне Антонелли смог одержать победы подряд на этапах в Китае, Японии, Майами и Канаде. Это позволило итальянцу возглавить личный зачёт со 131 очком.

