Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ким Кардашьян впервые показала фото с Льюисом Хэмилтоном

Ким Кардашьян впервые показала фото с Льюисом Хэмилтоном
Комментарии

Американская модель, актриса и предприниматель Ким Кардашьян впервые опубликовала в социальных сетях совместное фото с семикратным чемпионом Формулы-1 Льюисом Хэмилтоном.

Фото: Из личного архива Кардашьян

Ранее сообщалось, что Хэмилтон и Кардашьян находятся в романтических отношениях. В частности, Кардашьян прилетала в Великобританию на частном самолёте. А также пару видели вместе на Супербоуле в Санта-Кларе, где они активно общались по ходу игры.

Во время недели Гран-при Японии Хэмилтон также присоединился к семейной поездке Кардашьян с детьми и даже прокатил Ким по улицам Токио на Ferrari F40, а также посетил фестиваль «Коачелла». При этом официального подтверждения отношений от них не поступало.

Материалы по теме
Палмер объяснил, почему ждёт сильного выступления Хэмилтона в Монако
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android