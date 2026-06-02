Франц Тост составил топ лучших пилотов современной Формулы-1

Бывший руководитель «Торо Россо» Франц Тост назвал сильнейших пилотов современной Формулы-1. Первое место в своём рейтинге австриец отдал четырёхкратному чемпиону мира Максу Ферстаппену.

«На данный момент лучшим гонщиком Формулы-1 является Макс Ферстаппен. Это совершенно очевидно. Но я должен сказать, что Кими Антонелли выступает великолепно, действительно впечатляюще. Затем идут Оскар Пиастри и Ландо Норрис, а сразу за ними находится Шарль Леклер.

Макс Ферстаппен просто лучший. Когда он дебютировал в «Торо Россо» совсем молодым гонщиком, я работал с ним напрямую. Но сейчас появляется новая звезда.

В первых гонках сезона Антонелли производит сенсационное впечатление, особенно если учитывать его небольшой опыт. То, как он пилотирует, с таким спокойствием и пониманием ситуации, действительно впечатляет. Уже сейчас он относится к числу новых суперзвёзд Формулы-1. Конечно, Норрис и Пиастри тоже выступают на очень высоком уровне.

Леклер находится немного позади, потому что ему не всегда хватает стабильности. Иногда он проводит гонки, в которых показывает сенсационную скорость, а иногда ему совсем немного не хватает до своего лучшего уровня», — сказал Тост в видео для YouTube-канала 15 Love — der Business Podcast.