Палмер: «Феррари» точно выиграет хотя бы одну гонку в этом году

Бывший пилот Формулы-1 Джолион Палмер уверен, что «Феррари» сможет одержать как минимум одну победу по ходу нынешнего сезона. По мнению британца, одним из лучших шансов для итальянской команды станет предстоящий Гран-при Монако.

«Феррари» точно выиграет хотя бы одну гонку в этом году. Это мой смелый прогноз уже сейчас. Думаю, в Монако у них будут отличные шансы. Если говорить о победителе, то я бы поставил на Шарля [Леклера]. Он настоящий специалист по Монако, это его домашняя гонка, и есть ещё множество факторов в его пользу.

У «Феррари» не только великолепное шасси, но и очень хороший старт с места, и в этом компоненте у них по-прежнему есть преимущество. Однако слабым местом «Феррари» остаётся силовая установка, а на это пилот практически не может повлиять. Но именно из-за особенностей своей машины «Феррари» получает великолепную возможность победить в Монако», — приводит слова Палмера издание RacingNews365.

