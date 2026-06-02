Бинотто рассказал, как впервые сел за руль «Феррари» после победы в Монце и разбил её

Руководитель проекта «Ауди» Маттиа Бинотто поделился необычной историей, когда специалист ещё работал в «Феррари».

«Я никогда не водил «Феррари». Я проработал в «Феррари» 26 лет, но ни разу не садился за руль их дорожной машины. Однажды Луис Камиллери, который тогда был нашим генеральным директором, сказал мне: «Маттиа, тебе стоит поездить на «Феррари». Я ответил: «Хорошо, давайте сначала выиграем гонку».

А потом мы победили в Монце в 2019 году. И он сказал: «Теперь можешь выбрать любую машину и покататься на ней».

Я выбрал Ferrari 488 Pista. Поехал домой, но по дороге попал в аварию. Это был мой первый опыт. Мне пришлось звонить Луису и говорить: «Луис, у меня проблема». Мне было очень стыдно за себя. Представьте: тебе просто дали машину со словами «наслаждайся, езжай», а ты её разбил. Так что это был последний раз», — сказал Бинотто в подкасте Pitstop.