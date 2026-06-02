На автодроме RDRC прошёл первый этап чемпионата и Кубка России по дрэг-рейсингу

На автодроме RDRC 30 и 31 мая прошёл I этап чемпионата и Кубка России по дрэг-рейсингу. Несмотря на негативный прогноз погоды, обещавший дожди на протяжении всех выходных, этап собрал рекордное число участников — более 200 человек.

Фото: Пресс-служба RDRC (Павел Ткачук)

Самым напряжённым моментом этапа стала авария Сергея Степанова. Его прототип AMS 2101 размотало на своей полосе, после чего машина вылетела в Tesla Model S Александра Миронова. После медицинского осмотра Степанов был готов продолжить заезды, а его команда — оперативно восстановить автомобиль.

В самом быстром классе 3.99 победил Тарас Тюриков, для которого этот успех стал третьим в карьере. В финале он опередил действующего чемпиона Игоря Гейнрихса. Маленький спортивный подвиг совершил Леонид Цыганков, у которого весь этап работали семь цилиндров из восьми.

В классе 4.5 действующий чемпион Константин Найт пропускает сезон, но Евгения, супруга Константина, стала второй. Победил Дмитрий Лисин, для которого этот успех стал дебютным в классе 4.5. Третье место завоевал Кирилл Гунгер — самый юный участник в профессиональных классах.

Фото: Пресс-служба RDRC (Павел Ткачук)

В категории «Супер ПРО ET» с победы начал защиту титула Руслан Арефьев (Nissan GT-R Draco GTT). В финале он оказался сильнее Александра Лобачева (Lamborghini Huracan «СПАРТАК Level Performance»), который совершил фальстарт. Третье место без борьбы занял вернувшийся в гонки Павел Геркин (Nissan GT-R GTR Shop BATMAN). Его соперник Егор Завьялов (Ford Mustang) не смог стартовать из-за технических проблем.

В новом классе «ПРО 8.5-9.5», который пришёл на смену «ПРО 9.2», в финале встретились два Nissan GT-R (R35): Алик Алероев на машине от M‑Technology и Гоша Перцхелия на легендарном Lucifer GTT. На этот раз сильнее оказался Алероев. Бронза — у Вячеслава Корнейцева. Для Гоши этот этап стал дебютным на профессиональной технике в рамках RDRC.

В классе 9.0, где выступают самые мощные дорожные машины, главным сюжетом стало противостояние серьёзно доработанных автомобилей с бензиновыми двигателями и серийных Xiaomi SU7 Ultra. В четвертьфинал вышло сразу три китайских электромобиля, но оба своих финала они проиграли. Антон Филиппов на 1000-сильной Toyota Verossa победил Александра Миронова, а Александр Лобачев (Porsche 911 Turbo S Level Performance) оказался сильнее своего напарника по команде Сергея Костюнина.

Фото: Пресс-служба RDRC (Павел Ткачук)

«Электрички» взяли реванш в классе «Все звёзды», где могут участвовать абсолютно любые дорожные машины. Китайские электромобили заняли два места на подиуме: победил Кирилл Рязанцев (Xiaomi SU7 Ultra), третьим стал Сергей Савченко (Zeekr 007 Performance). Ставший вторым Илья Криксунов выступает на параллельном гибриде Lixiang L7, так что на подиуме не оказалось ни одного представителя классических двигателей внутреннего сгорания.

Настоящим триумфатором этапа стал чеченский гонщик Элимхаджи Таларов (BMW M3 A2 Performance). В субботу он стал лучшим в категории 9.5, опередив действующего чемпиона Сергея Данилова (BMW M5 Alex Drag Team). Третьим в этом классе стал ещё один представитель A2 Performance — Дмитрий Доровских (BMW M4).

А в воскресенье Таларов забрал и самый престижный класс для дорожных машин — «ПРО ET», в котором разыгрывается Кубок России. Элимхаджи опередил Дмитрия Маликова (Nissan GT-R GoshaTurboTech) на несколько тысячных секунды. Третьим стал Иван Солдатов (Dodge Challenger SRT Demon 170).

Борьба продолжится уже 13 и 14 июня на II этапе RDRC.

Фото: Пресс-служба RDRC (Павел Ткачук)