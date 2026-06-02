Строители новой трассы Формулы-1 в Мадриде втянуты в судебный спор из-за авторских прав

Две строительные компании, участвовавшие в разработке трассы «Мадринг», спорят в суде о том, кому принадлежат права на проект, сообщает немецкое издание F1-Insider.

По информации источника, в центре разбирательства оказались итальянская компания «Дромо» под руководством проектировщика трасс Ярно Дзаффелли и немецкая группа «Тильке», основанная Германом Тильке.

Именно «Дромо» первоначально получила контракт на разработку новой городской трассы в столице Испании. Однако впоследствии промоутер этапа прекратил сотрудничество с итальянской компанией и поручил дальнейшую реализацию проекта группе «Тильке».

Как сообщает источник, Земельный суд Кёльна в рамках обеспечительных мер временно запретил компаниям группы «Тильке» воспроизводить часть проектной документации трассы. В «Дромо» считают, что немецкая сторона использовала защищённые авторским правом чертежи и материалы без необходимых прав. При этом окончательного решения по делу пока нет. Судебное постановление носит предварительный характер, а основное разбирательство ещё впереди.

Ключевым вопросом спора стал статус самой трассы. Итальянская сторона утверждает, что конфигурация автодрома является результатом творческой работы инженеров и архитекторов компании и потому может рассматриваться как объект авторского права.

В «Тильке» придерживаются иной позиции. Там считают, что современные трассы Формулы-1 проектируются в условиях многочисленных ограничений, связанных с требованиями безопасности ФИА, особенностями местности, существующей инфраструктурой и техническими нормами, поэтому многие решения продиктованы необходимостью, а не творческим замыслом.

Одним из главных предметов разногласий стал поворот «Монументаль», который должен стать визитной карточкой нового автодрома. В «Дромо» утверждают, что его геометрия стала результатом собственных проектных решений, тогда как противоположная сторона считает, что ключевые элементы были продиктованы требованиями безопасности.

При этом основатель «Дромо» не планирует блокировать строительство трассы. Дзаффелли просит справедливо оценить труд компании и компенсировать его.

По данным источника, разбирательство продолжится в Высшем земельном суде Германии.