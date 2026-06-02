Опубликован рейтинг гонщиков Формулы-1 текущего сезона в игре F1 25. Антонелли вне топ-10

Компания Elecronic Arts, которая занимается изданием серии спортивных гоночных игр по Формуле-1, представила свой рейтинг гонщиков после пяти этапов сезона-2026 в компьютерной игре F1 25.
Предлагаем вашему вниманию топ-22 пилотов этого рейтинга:
1. Макс Ферстаппен — 95 баллов;
2. Ландо Норрис — 94 балла;
3. Джордж Расселл — 93 балла;
4. Шарль Леклер — 92 балла;
5. Оскар Пиастри — 91 балл;
6. Льюис Хэмилтон — 91 балл;
7. Фернандо Алонсо — 90 баллов;
8. Карлос Сайнс-младший — 86 баллов;
9. Серхио Перес — 85 баллов;
10. Александер Албон — 85 баллов;
11. Нико Хюлькенберг — 85 баллов;
12. Эстебан Окон — 84 балла;
13. Валттери Боттас — 84 балла;
14. Пьер Гасли — 84 балла;
15. Оливер Берман — 83 балла;
16. Исак Хаджар — 83 балла;
17. Андреа Кими Антонелли — 83 балла;
18. Габриэл Бортолето — 80 баллов;
19. Лиам Лоусон — 79 баллов;
20. Лэнс Стролл — 77 баллов;
21. Франко Колапинто — 73 балла;
22. Арвид Линдблад — 68 баллов.