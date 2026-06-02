Опубликован рейтинг гонщиков Формулы-1 текущего сезона в игре F1 25. Антонелли вне топ-10

Компания Elecronic Arts, которая занимается изданием серии спортивных гоночных игр по Формуле-1, представила свой рейтинг гонщиков после пяти этапов сезона-2026 в компьютерной игре F1 25.

Предлагаем вашему вниманию топ-22 пилотов этого рейтинга:

1. Макс Ферстаппен — 95 баллов;

2. Ландо Норрис — 94 балла;

3. Джордж Расселл — 93 балла;

4. Шарль Леклер — 92 балла;

5. Оскар Пиастри — 91 балл;

6. Льюис Хэмилтон — 91 балл;

7. Фернандо Алонсо — 90 баллов;

8. Карлос Сайнс-младший — 86 баллов;

9. Серхио Перес — 85 баллов;

10. Александер Албон — 85 баллов;

11. Нико Хюлькенберг — 85 баллов;

12. Эстебан Окон — 84 балла;

13. Валттери Боттас — 84 балла;

14. Пьер Гасли — 84 балла;

15. Оливер Берман — 83 балла;

16. Исак Хаджар — 83 балла;

17. Андреа Кими Антонелли — 83 балла;

18. Габриэл Бортолето — 80 баллов;

19. Лиам Лоусон — 79 баллов;

20. Лэнс Стролл — 77 баллов;

21. Франко Колапинто — 73 балла;

22. Арвид Линдблад — 68 баллов.