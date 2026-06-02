Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Расписание Гран-при Монако Формулы-1 — 2026

Расписание Гран-при Монако Формулы-1
Комментарии

С 5 по 7 мая на городской трассе Монте-Карло пройдёт шестой этап сезона Формулы-1 — Гран-при Монако.

Все заезды будут транслироваться на телеканале Sky Sports. Также эфир можно будет посмотреть на сервисе F1 TV. В Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии гоночный уикенд будет доступен на телеканале Setanta Sports. Официальной трансляции в России не будет. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Формула-1 Гран-при Монако — 2026. Расписание трансляций уикенда (время московское):

Пятница, 5 мая:
14:30. Первая свободная практика Гран-при Монако;
18:00. Вторая свободная практика Гран-при Монако.

Суббота, 6 мая:
13:30. Третья свободная практика Гран-при Монако;
17:00. Квалификация Гран-при Монако.

Воскресенье, 7 мая:
16:00. Гонка Гран-при Монако.

Сейчас читают:
Всё о первом электрокаре «Феррари». Откуда такой дизайн и что интересного внутри?
Фото
Всё о первом электрокаре «Феррари». Откуда такой дизайн и что интересного внутри?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android