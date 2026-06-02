Расписание Гран-при Монако Формулы-1

С 5 по 7 мая на городской трассе Монте-Карло пройдёт шестой этап сезона Формулы-1 — Гран-при Монако.

Все заезды будут транслироваться на телеканале Sky Sports. Также эфир можно будет посмотреть на сервисе F1 TV. В Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии гоночный уикенд будет доступен на телеканале Setanta Sports. Официальной трансляции в России не будет. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Формула-1 Гран-при Монако — 2026. Расписание трансляций уикенда (время московское):

Пятница, 5 мая:

14:30. Первая свободная практика Гран-при Монако;

18:00. Вторая свободная практика Гран-при Монако.

Суббота, 6 мая:

13:30. Третья свободная практика Гран-при Монако;

17:00. Квалификация Гран-при Монако.

Воскресенье, 7 мая:

16:00. Гонка Гран-при Монако.