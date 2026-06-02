«Конечно». Леклер — о возможности победить «Мерседес» в этом сезоне

Пилот «Феррари» Шарль Леклер уверен, что его команда по-прежнему способна навязать борьбу «Мерседесу», несмотря на успешное начало сезона в исполнении немецкого коллектива.

«Конечно, борьба за титул открыта. Этот сезон ещё может пойти по самым разным сценариям, и борьба за чемпионат остаётся открытой. Мы должны продолжать работать правильным образом и не терять энтузиазм, особенно внутри команды.

Можем ли мы победить «Мерседес»? Да, конечно. В таком сезоне, какой мы переживаем сейчас, с новым техническим регламентом, команды могут очень быстро прогрессировать по ходу доработки машины.

На первых этапах мы многое узнали о нашем автомобиле, а затем в Маранелло провели большую работу над важными обновлениями. Прошлый год показал нам, насколько быстро может измениться расстановка сил.

Не думаю, что когда-либо видел команду настолько работающей на пределе возможностей. Сейчас у нас очень агрессивный настрой, который мне действительно нравится, и он проявляется во всём: в производстве, в инновациях, в тех рисках, на которые мы пошли.

Есть и ещё одно отличие, которое я чувствую, — спокойствие. Мы хотим добиваться результатов, но при этом сохраняем хладнокровие в управлении всеми процессами, которого нам не хватало несколько сезонов назад», — приводит слова Леклера издание La Gazzetta dello Sport.