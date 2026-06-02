Антонелли ответил, планирует ли выступать за «Феррари» в будущем

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли высказался о возможном выступлении за «Феррари» в будущем.

«Феррари» — это великая команда с невероятной армией болельщиков, и она навсегда останется частью истории автоспорта.

Но я пилот« Мерседеса», и моя цель — побеждать вместе с «Мерседесом». Они дали мне огромный шанс ещё в юном возрасте, поддерживали меня на протяжении всего моего пути, и я чувствую обязанность отдавать этой команде всё лучшее, на что способен.

А дальше посмотрим», — приводит слова Антонелли издание PlanetF1.

Антонелли присоединился к юниорской программе «Мерседеса» в 2019 году, а с 2025 года стал боевым пилотом немецкой команды. В текущем сезоне итальянец одержал четыре победы и стал лидером личного зачёта после пяти этапов.

