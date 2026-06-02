Раскрыт компромиссный вариант по изменению двигателей Ф-1, в 2029-м могут ввести V8 2.6 л
Производителям силовых установок Формулы-1 предлагают компромисс, при котором соотношение ДВС и электрической составляющей на уровне 60:40 появится лишь к 2028 году.

Согласно данным итальянской редакции Motorsport, одним из обсуждаемых вариантов является ограничение увеличения мощности ДВС примерно на 5%. Такой шаг позволил бы избежать необходимости радикально пересматривать конструкцию шасси, двигателей и коробок передач. Чтобы получить соотношение 60:40, мощность ДВС нужно поднять на 13%.

Предполагается, что постепенный переход к этим параметрам может быть растянут до 2028 года. Именно тогда ФИА сможет провести омологацию силовых установок и заморозить их дальнейшее развитие до завершения текущего цикла регламента, который рассчитан до конца 2030 года.

При этом в паддоке обсуждается и альтернативный сценарий. Как сообщает источник, нельзя исключать вариант досрочного перехода на атмосферные двигатели V8 объёмом 2,6 литра с небольшой системой KERS уже в 2029 году. Именно вокруг этих предложений сейчас ведутся переговоры между производителями. Ближайшие запланированы на Гран-при Монако.

Позиции сторон по-прежнему различаются. «Мерседес» и «Ред Булл» сохраняют свои первоначальные взгляды на ситуацию, тогда как «Ауди» и «Хонда» выступают за поиск компромиссного решения. «Феррари» продолжает придерживаться жёсткой позиции против изменений, а «Кадиллак» стремится присоединиться к общей позиции.

В то же время ожидается, что в конечном итоге к общему решению может присоединиться и команда из Маранелло.

