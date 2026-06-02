«Он не сдастся». Вольф поддержал Расселла после Гран-при Канады

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф выразил поддержку Джорджу Расселлу после неудачного для британца Гран-при Канады.

«В последних гонках всё складывалось для него не лучшим образом. В основной гонке он совершенно точно мог заработать очень много очков. Он лидировал. Но если бы мне нужно было назвать одного человека в этом паддоке с точки зрения стойкости и силы характера, это был бы Джордж.

Ему уже приходилось преодолевать трудности в прошлом — начиная с картинга и заканчивая младшими формульными сериями. Он не сдастся.

Если я не ошибаюсь, впереди ещё 17 гонок, а значит, впереди ещё очень много очков. Нужно просто проснуться на следующий день, пережить случившееся, оставить это позади, двигаться дальше и смотреть в будущее. Продолжать пилотировать настолько хорошо, насколько это возможно. И именно это он и сделает», — приводит слова Вольфа издание FormulaPassion.