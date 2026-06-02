Пилот World Superbike Икер Лекуона заменит травмированного Алекса Маркеса на ГП Венгрии

Пилот World Superbike Икер Лекуона выступит на Гран-при Венгрии в составе «Грезини», заменив травмированного Алекса Маркеса. Для испанца эта гонка станет первой в MotoGP с 2023 года и первой в карьере за рулём «Дукати». Об этом сообщает пресс-служба команды в социальной сети Х.

Для Лекуоны это будет первая гонка в MotoGP с 2023 года, когда он выступал за «ЛЧР-Хонду», заменяя травмированного Алекса Ринса. Всего на счету испанца 37 стартов в премьер-классе. С 2022 года он выступает в World Superbike за «Хонду», а в текущем сезоне занимает второе место в чемпионате.

Гран-при Венгрии станет для Лекуоны первой гонкой в карьере на мотоцикле «Дукати». Также на этапе в «Балатон-Парке» продолжит выступления 40-летний Кэл Кратчлоу, который заменил травмированного Жоанна Зарко в «ЛЧР-Хонде». Британец вернулся в MotoGP на прошлой неделе в Муджелло, но сошёл из-за проблем с плечом.