Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Пилот World Superbike Икер Лекуона заменит травмированного Алекса Маркеса на ГП Венгрии

Пилот World Superbike Икер Лекуона заменит травмированного Алекса Маркеса на ГП Венгрии
Комментарии

Пилот World Superbike Икер Лекуона выступит на Гран-при Венгрии в составе «Грезини», заменив травмированного Алекса Маркеса. Для испанца эта гонка станет первой в MotoGP с 2023 года и первой в карьере за рулём «Дукати». Об этом сообщает пресс-служба команды в социальной сети Х.

Для Лекуоны это будет первая гонка в MotoGP с 2023 года, когда он выступал за «ЛЧР-Хонду», заменяя травмированного Алекса Ринса. Всего на счету испанца 37 стартов в премьер-классе. С 2022 года он выступает в World Superbike за «Хонду», а в текущем сезоне занимает второе место в чемпионате.

Гран-при Венгрии станет для Лекуоны первой гонкой в карьере на мотоцикле «Дукати». Также на этапе в «Балатон-Парке» продолжит выступления 40-летний Кэл Кратчлоу, который заменил травмированного Жоанна Зарко в «ЛЧР-Хонде». Британец вернулся в MotoGP на прошлой неделе в Муджелло, но сошёл из-за проблем с плечом.

Сейчас читают:
Куда подевались мощь Маркеса с «Дукати» и почему все меняют команды? Что творится в MotoGP
Куда подевались мощь Маркеса с «Дукати» и почему все меняют команды? Что творится в MotoGP
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android