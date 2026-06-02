Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Шарль Леклер рассказал, чему научился у Льюиса Хэмилтона за год совместной работы

Шарль Леклер рассказал, чему научился у Льюиса Хэмилтона за год совместной работы
Комментарии

Пилот «Феррари» Шарль Леклер заявил, что его напарник семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон передал ему очень многое и открыл глаза на подход к работе.

— Вот уже больше года вы работаете с Льюисом Хэмилтоном. Чему вы научились друг у друга?
— Чему он научился у меня? Понятия не имею (смеётся). Но я знаю, что он передал мне очень и очень многое. Гонщик, который столько выиграл, как Льюис, обладает очень чётким методом работы, и в определённых аспектах он открыл мне глаза. Мне очень везло по ходу карьеры: моими напарниками были невероятно талантливые пилоты, и каждый из них что-то мне оставил и позволил вырасти, — приводит слова Леклера издание La Gazzetta dello Sport.

Из этого же интервью:
«Конечно». Леклер — о возможности победить «Мерседес» в этом сезоне
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android