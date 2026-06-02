Шарль Леклер рассказал, чему научился у Льюиса Хэмилтона за год совместной работы

Пилот «Феррари» Шарль Леклер заявил, что его напарник семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон передал ему очень многое и открыл глаза на подход к работе.

— Вот уже больше года вы работаете с Льюисом Хэмилтоном. Чему вы научились друг у друга?

— Чему он научился у меня? Понятия не имею (смеётся). Но я знаю, что он передал мне очень и очень многое. Гонщик, который столько выиграл, как Льюис, обладает очень чётким методом работы, и в определённых аспектах он открыл мне глаза. Мне очень везло по ходу карьеры: моими напарниками были невероятно талантливые пилоты, и каждый из них что-то мне оставил и позволил вырасти, — приводит слова Леклера издание La Gazzetta dello Sport.