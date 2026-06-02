«Не считаю, что это будет невозможно». Антонелли — об обгонах на Гран-при Монако

Лидер Формулы-1 в сезоне-2026 пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли заявил, что на Гран-при Монако благодаря новым машинам меньшего размера могут появиться обгоны.

«Возможно, мы увидим несколько обгонов, ведь машины стали меньше. Конечно, для успешного манёвра по-прежнему придётся идти на большой риск, но не считаю, что это будет невозможно. Полагаю, и управлять машиной на трассе станет интереснее, особенно с более компактными болидами и аккумулятором.

Очевидно, велись переговоры с ФИА по поводу скоростей на подходе к поворотам. В Монако это не станет проблемой, потому что для батареи такая трасса очень легка. Здесь нет длинных прямых, так что с этим мы вообще не столкнёмся», — приводит слова Антонелли издание Sky Sports.