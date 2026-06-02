Джеймс Ваулз обозначил сроки, когда «Уильямс» планирует начать стабильно набирать очки

Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз заявил, что команда должна создать себе условия, при которых начнёт стабильно попадать в топ-10 после августовского перерыва.

«Что я знаю, так это то, что запланированная нами работа продлится вплоть до августовского перерыва и даже немного дольше — по итогам всего этого мы должны поставить себя в такое положение, чтобы с этого момента и далее набирать очки стабильно каждый уикенд. До тех пор, я думаю, мы должны быть способны всё ближе подбираться к идеальному уикенду, зарабатывая очки, но не обязательно становясь пятой по скорости командой. Пока что это звание принадлежит «Альпин». Нам всё ещё нужно отыграть несколько десятых», — заявил Ваулз в подкасте The Vowles Verdict для официального сайта команды.