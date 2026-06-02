Леклер: радость от гонок осталась такой же, как и в мой первый год, но я стал терпеливее

Пилот «Феррари» Шарль Леклер заявил, что за девять лет в Формуле-1 радость и страсть к победам остались такими же, как в первом сезоне. При этом монегаск признал, что стал гораздо терпеливее, теперь способен переживать разочарования, включая ошибку в квалификации в Баку в 2019 году.

— Восемь лет в «Феррари», девять — в Формуле-1. Чувствуете ли вы, что находитесь в паддоке уже почти 10 лет?

— Нет. Радость, желание побеждать, страсть… всё это осталось точно таким же, как и в мой первый год. Единственное, что заставляет меня чувствовать себя здесь как дома — это отношения, которые мне удалось наладить с людьми. В «Феррари» видели, как я рос, и вместе мы пережили и хорошие, и плохие моменты.

— Вы когда-нибудь вспоминаете молодого Шарля, пришедшего в «Феррари» в 2019 году?

— Да, иногда думаю, сколько всего пережили с тех пор. Сегодня я гораздо терпеливее, потому что в молодости ты переживаешь каждую ситуацию с бóльшими эмоциями, а сейчас научился смотреть дальше отдельного эпизода. Это позволило мне преодолеть даже серьёзные разочарования.

— Например?

— Эх, их было немало. В конце концов я выиграл в Монако, но предпочёл бы выиграть там на несколько лет раньше. Потом мне вспоминается ошибка в Баку в квалификации в 2019 году. Но сейчас я примирился с прошлым, думаю, что всё это пошло мне на пользу, — приводит слова Шарля Леклера издание La Gazzetta dello Sport.