Формула-1, Гран-при Монако — 2026: пятничные тренировки, онлайн-трансляция

В пятницу, 5 июня, состоятся пятничные тренировки шестого этапа сезона-2026 Формулы-1 — Гран-при Монако. Первая сессия свободной практики начнётся в 14:30 по московскому времени, начало второй запланировано на 18:00 мск.

Интернет-портал «Чемпионат» проведёт текстовые онлайн-трансляции обеих сессий, доступные по ссылкам ниже:

Онлайн-трансляция первой тренировки Гран-при Монако Формулы-1.

Онлайн-трансляция второй тренировки Гран-при Монако Формулы-1.

Первое место в общем зачёте пилотов в настоящий момент занимает 19-летний итальянец Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса». На его счету 131 очко. Вторым идёт его напарник Джордж Расселл с 88 баллами. Топ-3 замыкает гонщик «Феррари» Шарль Леклер (75).