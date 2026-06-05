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Формула-1, Гран-при Монако — 2026: пятничные тренировки, онлайн-трансляция

Формула-1, Гран-при Монако — 2026: пятничные тренировки, онлайн-трансляция
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В пятницу, 5 июня, состоятся пятничные тренировки шестого этапа сезона-2026 Формулы-1 — Гран-при Монако. Первая сессия свободной практики начнётся в 14:30 по московскому времени, начало второй запланировано на 18:00 мск.

Интернет-портал «Чемпионат» проведёт текстовые онлайн-трансляции обеих сессий, доступные по ссылкам ниже:

Онлайн-трансляция первой тренировки Гран-при Монако Формулы-1.

Формула-1 2026. Этап 6, Монако, Монако
Гран-при Монако. Свободная практика 1
05 июня 2026, пятница. 14:30 МСК
Окончено
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:13.978
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.226
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.513

Онлайн-трансляция второй тренировки Гран-при Монако Формулы-1.

Формула-1 2026. Этап 6, Монако, Монако
Гран-при Монако. Свободная практика 2
05 июня 2026, пятница. 18:00 МСК
Окончено
1
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
1:13.026
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.111
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.168

Первое место в общем зачёте пилотов в настоящий момент занимает 19-летний итальянец Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса». На его счету 131 очко. Вторым идёт его напарник Джордж Расселл с 88 баллами. Топ-3 замыкает гонщик «Феррари» Шарль Леклер (75).

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