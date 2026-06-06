Формула-1, Гран-при Монако — 2026: субботняя практика, онлайн-трансляция

Сегодня, 6 июня, состоится третья тренировка шестого этапа сезона-2026 Формулы-1 — Гран-при Монако. Начало сессии запланировано на 13:30 мск.

Интернет-портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой практики, следить за которой можно по ссылке ниже:

Онлайн-трансляция третьей тренировки Гран-при Монако Формулы-1.

Первое место в общем зачёте пилотов сейчас занимает 19-летний итальянец Андреа Кими Антонелли, представляющий «Мерседес». На его счету 131 очко. На второй позиции располагается его напарник британец Джордж Расселл, набравший 88 баллов. Тройку сильнейших замыкает гонщик «Феррари» монегаск Шарль Леклер (75).