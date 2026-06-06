Формула-1, Гран-при Монако — 2026: субботняя практика, онлайн-трансляция
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Сегодня, 6 июня, состоится третья тренировка шестого этапа сезона-2026 Формулы-1 — Гран-при Монако. Начало сессии запланировано на 13:30 мск.
Интернет-портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой практики, следить за которой можно по ссылке ниже:
Онлайн-трансляция третьей тренировки Гран-при Монако Формулы-1.
Формула-1 2026. Этап 6, Монако, Монако
Гран-при Монако. Свободная практика 3
06 июня 2026, суббота. 13:30 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:12.720
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.327
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.331
Первое место в общем зачёте пилотов сейчас занимает 19-летний итальянец Андреа Кими Антонелли, представляющий «Мерседес». На его счету 131 очко. На второй позиции располагается его напарник британец Джордж Расселл, набравший 88 баллов. Тройку сильнейших замыкает гонщик «Феррари» монегаск Шарль Леклер (75).
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