Леклер: ГП Монако станет одним из тех, где новые болиды Ф-1 могут хорошо проявить себя

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Монако, выразив мнение, что новые машины Формулы-1 2026 года могут проявить себя наилучшим образом именно на этой трассе.

«Я думаю, что гонка в Монако станет одной из тех, где эти болиды могут проявить себя с очень хорошей стороны. Более лёгкие машины — это, на мой взгляд, плюс; мы определённо это чувствуем, и для такой трассы данный фактор даёт определённые преимущества. К тому же роль электромотора здесь будет гораздо меньше — просто потому, что мы станем довольно активно заряжать аккумуляторы на всех поворотах. Так что я с нетерпением жду этапа: для нынешней техники он должен подходить отлично», — приводит слова Шарля издание Sky Sports.