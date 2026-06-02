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GPblog: «Кадиллак» поддержит «Феррари» в голосовании по двигателям Формулы-1 2027 года

GPblog: «Кадиллак» поддержит «Феррари» в голосовании по двигателям Формулы-1 2027 года
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«Кадиллак» намерен поддержать позицию «Феррари» в обсуждении изменений регламента силовых установок Формулы-1 с 2027 года. По информации GPblog, американский производитель проголосует так же, как и «Скудерия», клиентом которой сейчас является.

Речь идёт о возможном изменении распределения мощности между двигателем внутреннего сгорания и электрической частью. ФИА, «Мерседес», «Ред Булл» при поддержке «Форда», а также «Хонда» (предварительно) выступают за переход на схему 60/40 уже с 2027 года, чтобы сократить необходимость постоянной подзарядки батареи по ходу круга.

«Феррари» и «Ауди», напротив, предлагают перенести изменения на 2028 год, чтобы получить дополнительное время на подготовку. При этом обе компании не выступают против самой идеи корректировки регламента.

Для утверждения изменений необходима супермасштабная поддержка — согласие пяти из шести производителей двигателей, а также ФИА и Formula One Management (ФОМ). В такой ситуации позиция «Феррари» становится ключевой, поскольку «Кадиллак», как ожидается, последует за голосованием итальянской команды.

По данным источников, в последние недели стороны продолжают обсуждать компромиссный вариант, который может устроить большинство производителей.

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