«Хонда» не против пересмотра формулы двигателей Ф-1 уже с 2027 года — GPblog

«Хонда» не возражает против перехода на схему с распределением мощности в новых силовых установках Формулы-1 с 2027 года, при которой 60% будет приходиться на двигатель внутреннего сгорания, а 40% — на электрическую часть. Об этом сообщает издание GPblog.

Ранее такую позицию уже заняли «Мерседес» и «Ред Булл» с «Фордом». Изменения обсуждаются ФИА и производителями моторов как способ сократить необходимость экономии энергии по ходу круга и сделать гонки более динамичными.

Изначально стороны предварительно согласовали переход на новую схему с 2027 года, однако позже «Феррари» и «Ауди» предложили отложить реформу до 2028-го. При этом окончательное решение пока не принято — переговоры между производителями продолжаются.

Для утверждения изменений требуется супербольшинство: поддержку должны дать пять из шести производителей двигателей вместе с ФИА и Formula One Management (ФОМ).