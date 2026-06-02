«Хонда» готовит первые улучшения мотора «Астон Мартин» к Гран-при Монако — The Race

«Хонда» продолжает работу над силовой установкой «Астон Мартин» после сложного старта сезона-2026 в Формуле-1. Уже к Гран-при Монако компания рассчитывает улучшить управляемость двигателя, хотя полноценное обновление ожидается только ближе к летней паузе. Об этом сообщает издание The Race.

На первых этапах японский производитель столкнулся с проблемами надёжности из-за повышенных вибраций. Сейчас усилия направлены не только на их устранение, но и на повышение общей эффективности силовой установки.

По словам руководителя трековой программы «Хонды» Синтаро Орихары, в исследовательском центре Sakura удалось продвинуться в области управляемости — характеристик, влияющих на поведение машины при выходе из поворотов и разгоне. Для трассы в Монако этот фактор считается особенно важным.

В «Хонде» также сообщили, что совместно с «Астон Мартин» провели дополнительные симуляторные сессии для настройки системы рекуперации энергии под особенности городской трассы.

Основное обновление двигателя планируется подготовить ближе к летней паузе. Инженеры работают над улучшением процесса сгорания топлива и снижением внутренних потерь.