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Бортолето — о Сенне: иногда трудно, когда тебя сравнивают с тем, кто так много выиграл

Бортолето — о Сенне: иногда трудно, когда тебя сравнивают с тем, кто так много выиграл
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Пилот «Ауди» бразилец Габриэл Бортолето, выступающий в Формуле-1 второй сезон, высказался о сравнениях с трёхкратным чемпионом мира Айртоном Сенной.

«Сенна — величайший гонщик всех времён, поэтому уже само по себе большая честь, что моё имя упоминают в одном предложении с ним. Я бразилец, он мой кумир, я читал о нём, смотрел видео и чрезвычайно благодарен за такие параллели. Но иногда трудно, когда тебя сравнивают с тем, кто так много выиграл, когда ты ещё в начале пути. В этом есть и плюсы, и минусы.

Когда ты не побеждаешь, люди могут быть очень жестокими, однако в Бразилии много тех, кто поддерживает, — у нас самые преданные болельщики. Надеюсь, через 10-15 лет мы снова будем здесь разговаривать и сможем определить, было ли справедливо сопоставлять меня с ним.

Что я могу сказать тебе сейчас — я буду работать каждый день, чтобы стать лучшим гонщиком, каким только способен, создать собственную историю и сделать свою страну гордой. Это самое главное. Я хочу принести счастье Бразилии, чтобы люди просыпались воскресным утром и смотрели гонку с семьями, и у них оставались такие же тёплые воспоминания, как у меня с отцом в детстве. Я не застал Сенну в деле, но видел, как побеждали другие пилоты, и эти прекрасные моменты я хотел бы подарить нынешним бразильским детям», — приводит слова Бортолето издание RacingNews365.

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