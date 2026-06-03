В «Мерседесе» обсуждали дисквалификацию Росберга и Хэмилтона после Гран-при Испании — 2016

Чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг заявил, что в «Мерседесе» рассматривали возможность отстранения его и Льюиса Хэмилтона от гонки после их столкновения на Гран-при Испании. Вместо этого руководитель команды Тото Вольф заставил пилотов подписать контракт об оплате 50% ущерба от аварий.

«Во-первых, был момент, когда Тото швырнул гарнитуру на стол, разнёс её в хлам. Но был и момент без гарнитуры — у него в руке не было наушников. Он зашёл и такой: «Какого чёрта вы там творите, ребята?» Потому что мы, конечно, подарили победу «Ред Булл». Это худшее, что можно сделать, понимаете — подарить победу заклятому врагу, «Ред Булл». Это самое ужасное. Так что Тото был этим недоволен.

До увольнения не дошло. Но я знаю, что у него на самом деле были внутренние разговоры с большим боссом, Дитером Цетше, чтобы предпринять меры. Не думаю, что речь шла об увольнении. Вероятно, о дисквалификации или чём-то таком, что стало бы первым шагом — на одну гонку, да, что-то в этом роде. Так что такой разговор за закрытыми дверями действительно был. До нас это так и не дошло, однако это довольно безумно.

На тот момент я не слышал об этом [о риске дисквалификации]. Что сделал Тото — он положил на стол контракт, который мы должны были подписать, по нему я должен был оплатить 50% стоимости ущерба, неважно, по чьей вине. То есть даже если на 90% виноват был Льюис, я всё равно платил 50% от фактического ущерба. За одну из аварий мне пришлось заплатить $ 360 тыс. Вот столько мне пришлось выложить, это определённо нас утихомирило. Дорого обошлось. Не самое весёлое занятие. Так что вот что он сделал: положил контракт на стол», — рассказал Росберг в подкасте High Perfomance.