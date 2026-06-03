Алексей Попов: победа в Монако для «Феррари» — лучший ответ на критику электромобиля Luce

Комментатор Алексей Попов заявил, что «Феррари» переживает сложные времена после презентации электромобиля Luce, вызвавшей шок даже у лояльных болельщиков. По его словам, победа в Монако станет для итальянской команды лучшим способом ответить на критику.

«У нас по-прежнему «Феррари» считаются фаворитами. Во многом потому, что Льюис тут побеждал, но не так часто, может быть, как в других местах, однако здесь вообще мало кто часто выигрывал. Условные шесть побед [Айртонна] Сенны так и остаются рекордом, да? И по пять было у Грэма Хилла и Михаэля Шумахера. То есть нет каких-то прям супер-рекордов по 7-8, как на некоторых иных трассах.

Но Льюис, тем не менее, хорошо знает эту трассу. Шарль же считался здесь [фаворитом] не только потому, что он сам монегаск, — у него действительно с этим треком было какое-то внутреннее взаимодействие. Мы знаем, что раз за разом он брал поулы. [Потом] то одно, то другое. То зацепил накануне, сломал машину — она не смогла стартовать. То по тактике его собственная команда подставила, давайте называть вещи своими именами. В итоге всё-таки смог выиграть, но мы знаем, что он тут быстр.

И «Феррари», у которых проблема-то как раз была в скорости, в лошадиных силах… Поэтому сейчас, кстати, AUDO должны опубликовать перед гонкой. Посмотрим, там 2 или 4% — вот в чём весь вопрос. Что им [доработки] достанется — это точно: одно крупное обновление или два. И следующее будет перед Венгрией. То есть бóльшая часть европейского этапа уже пройдёт.

И, понимаете, ни «Феррари» в этом году, ни «Макларен» даже, у которого на гонке в Майами была лучшая машина, ничего не смогли у «Мерседеса» отобрать. У последнего был один [Джордж] Расселл и четыре [Андреа Кими] Антонелли подряд. Вот и всё. Пять из пяти. Правда, один спринт всё-таки «Макларен» взял.

Но сможет ли Монако пасть перед «Феррари»? Может быть. Сейчас у них сложные времена после того, как они Luce показали. Я думаю, что только ленивый не высказался. Даже я, к сожалению, как обладатель 700-сильного электромобиля и фанат, в принципе, этой истории (в отличие от большинства), был в шоке, потому что «Феррари» — это «Феррари». И [Лука де] Монтедземоло, и [Флавио] Бриаторе — все всё сказали: нельзя такое делать. Нельзя делать внешне такой автомобиль. Какой бы он там ни был внутри — это уже другой вопрос. Просто ад.

Поэтому у них сложные времена. Понятно, что и Пьеро Ларди-Феррари обязан был высказаться в защиту, и [Бенедетто] Винья там её представлял президенту Итальянской республики и Папе Римскому. И ясно, что Шарль с Льюисом — они все её защищают, не могут иначе. Это корпоративная история. Но очевидно, что у «Феррари» полный шок и трепет от того, что они сами сотворили.

Им нужно срочно [что-то предпринять], и лучше, чем выиграть в Монако, ничего нет. Смогут ли они это сделать? Не знаю. Поможет ли им эта история с новыми правилами? Возможно. Посмотрим», — сказал Попов в видео для телеграм-канала First&Red.