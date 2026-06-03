Шарль Леклер продлил контракт с «Феррари»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подписал новый контракт со «Скудерией». Срок официально не разглашается, но, по информации ряда СМИ, соглашение рассчитано на несколько сезонов. Если предыдущее было до конца 2029 года, то теперь, по предварительным оценкам, речь идёт о договоре до 2031-го.

«Я безмерно счастлив продолжить этот путь вместе с «Феррари». Для меня она всегда была чем-то гораздо большим, чем просто команда. Это коллектив, который я любил и о вступлении в который мечтал с детства, и за все эти годы он стал для меня второй семьёй. Вместе мы пережили невероятные моменты и некоторые более сложные, но сейчас я верю в нас больше, чем когда-либо, и глубоко благодарен за то, что мы продолжим бок о бок стремиться к общей цели — вернуть чемпионский титул в Маранелло.

Быть гонщиком «Феррари» — это мечта, но также и ответственность, которую я никогда не принимаю как должное. Я буду и дальше отдавать всё, что у меня есть, чтобы привести команду туда, где ей положено быть — на самую вершину, ради всех в Маранелло и прежде всего ради тифози, чья страсть — это сердцебиение «Скудерии», — приводит слова Леклера пресс-служба команды.