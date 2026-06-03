Джолион Палмер оценил шансы «Ред Булл» перед уикендом в Монако

Бывший пилот Формулы-1 Джолион Палмер заявил, что единственным спасением для «Ред Булл» перед Гран-при Монако является прогресс в управляемости, который команда продемонстрировала между спринтом и квалификацией в Канаде.

«Единственным спасением для «Ред Булл», с моей точки зрения, стало то изменение, которое они внесли между спринтом и квалификацией и за счёт которого нашли приличную прибавку в управляемости машины. Если посмотреть на время по секторам, Макс [Ферстаппен] и Исак [Хаджар] были очень быстры в первом секторе, так что это единственная надежда, которую я для них увидел, — возможно, они действительно нащупали что-то, что подтянуло их ближе к лидирующей группе. Мы узнаем это только тогда, когда машины выйдут на трассу, и им нужно начать [уикенд в Монако] лучше, чем они начинали в последнее время», — поделился мнением Палмер в подкасте F1 Nation.